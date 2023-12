Mexicana torna in volo: la ripresa dopo 13 anni di stop

08:49

La compagnia aerea Mexicana è tornata nei cieli 13 anni dopo aver interrotto le operazioni.

Pubblicità

La 'nuova' Mexicana, gestita dall'esercito messicano, è stata lanciata martedì con un volo inaugurale dalla sua base all'aeroporto Felipe Angeles di Città del Messico al nuovo aeroporto di Tulum. L'esercito gestisce anche Felipe Angeles, l'aeroporto secondario di Città del Messico.



La compagnia aerea nazionale sta anche vendendo biglietti per i voli da Felipe Angeles a Campeche, Mazatlan, Monterrey e Tijuana. Sono poi in programma voli da Felipe Angeles a Merida, Puerto Vallarta, Guadalajara, Acapulco, Ixtapa, Ciudad Victoria, Villahermosa, Palenque and Chetumal.