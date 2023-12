Tassa di 2 euro sui voli in partenza da Napoli, il Tar boccia il ricorso di Gesac contro il Comune

10:57

Il Tribunale regionale amministravo della Campania ha rigettato il ricorso di Gesac – società di gestione dell’aeroporto di Napoli – e di alcune compagnie aeree (tra cui easyJet, Ryanair e Volotea) contro l’addizionale comunale sui diritti di imbarco varata dalla Giunta comunale di Napoli.

Pubblicità

La tassa di 2 euro voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi sui voli che partono da Capodichino era stata contestata dalla società di gestione dello scalo poiché “non si comprende per quale ragione i passeggeri dei voli, che non hanno alcun rapporto con la città, debbano farsi carico dei debiti di quest’ultima”.



Per il Tar però “il transito nella città partenopea” costituisce, riporta Repubblica, un “peso” e una “incidenza” che “tale circostanza verosimilmente, è idonea ad avere sulle infrastrutture e sui servizi comunali” e di qui “la ragionevolezza dell'impiego delle risorse in tal modo reperite a ripianare il debito e a rilanciare gli investimenti della città che ospita lo scalo utilizzato dal passeggero”.



Il Tar ha quindi respinto il ricorso di Gesac, condannando quest'ultima e l'Enac, rispettivamente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune per 5 mila euro e 3 mila euro.