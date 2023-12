Vueling: 2.300 voli nei prossimi 4 giorni

16:25

Da oggi, venerdì 29 gennaio, fino al primo giorno del prossimo anno Vueling opererà l'importante cifra di 2.300 voli. Di questi, 1.400 saranno da o per lo scalo di Barcellona, su cui è una delle principali compagnie aeree.

Del totale dei voli, 1.016 saranno nazionali. Tra le destinazioni preferite, come riporta travelmole.com, il vettore indica Palma di Maiorca, Londra, Siviglia, Las Palmas, Tenerife, Parigi e Roma.



Le cifre confermano come il periodo di Capodanno sia uno dei più importanti per il mondo del trasporto aereo.