Fiumicino: festività da record e per 2024 previsioni di traffico a +10%

11:24

Sarà archiviato come un mese di dicembre da record quello dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Il trend iniziato già nel ponte dell’immacolata, quando dallo scalo sono transitate 450 persone, si sta infatti consolidando anche con le festività e fino al 7 dicembre sull’hub si dovrebbero infatti registrare 2 milioni di passeggeri.

A fare da driver di questi risultati, ora superiori anche al 2019, le capitali europee insieme a New York, Abu Dhabi e al Brasile, si legge sul Messaggero. E la tendenza dovrebbe proseguire per tutto il 2024, quando il traffico secondo le previsioni di Adr, dovrebbe crescere del 10 per cento rispetto a cinque anni fa, grazie alla ripresa dell’Asia e soprattutto dell’apporto fondamentale degli Stati Uniti.



“I flussi di traffico passeggeri con gli Usa si stanno sempre più destagionalizzando e i turisti americani arrivano a Roma non più solo in estate, ma anche in bassa stagione: a febbraio 2024, i voli settimanali verso il Nord America saranno 72, circa il doppio rispetto al 2019”, ha evidenziato l’a.d. di Adr Marco Troncone.