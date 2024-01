L’aeroporto di Orio al Serio chiude il 2023 con 16 milioni di pax

Con quasi 16 milioni di passeggeri trasportati e un volume d’affari di 200 milioni di euro, l’aeroporto di Orio al Serio ha chiuso in maniera positiva il 2023, il primo anno senza restrizioni legate alla pandemia.

Nel corso della stagione estiva sono state servite più di 140 destinazioni, 119 in quella invernale con 40 Paesi collegati. Ryanair continua a mantenere una quota di mercato prossima all’80%, ma Orio sta sviluppando in modo mirato la composizione del restante 20% di compagnie che operano sull’aeroporto: gli arrivi di FlyDubai, Georgian Airways e Turkish Airlines, oltre alle presenze di Pegasus, WizzAir o EasyJet, hanno aperto nuovi orizzonti e rendono completo il network.



“Il primo obiettivo del nostro scalo è lo sviluppo economico e sociale, non la redditività propria - ha sottolineato il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga -. Registriamo anche una forte crescita dell’attività non aviation, con un incremento del 20% circa. È un settore nel quale abbiamo sempre condotto buone politiche di selezione, con brand di richiamo che si arricchiranno presto di un’insegna come Eataly”.