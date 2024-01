Ryanair rallenta la crescita a dicembre, ma chiude un altro anno record: 181,8 milioni di pax

09:52

Ancora un mese con il segno più per il traffico passeggeri di Ryanair, anche se il tasso di crescita a dicembre è sceso di qualche punto percentuale rispetto alla media del 2023. Una diminuzione, sottolinea la compagnia, su cui ha influito in parte la cancellazione di 900 voli in programmazione a causa del conflitto in atto nella striscia di Gaza.

Nel resoconto di dicembre il vettore low cost ha registrato 12,5 milioni di passeggeri, il 9 per cento in più rispetto allo scorso anno, con un load factor del 91 per cento, un punto percentuale in meno rispetto al 2022. Sul totale del 2023, invece, la compagnia ha raggiunto il traguardo di 181,8 milioni di pax, nuovo record in casa Ryanair, con una crescita del 13 per cento sull’anno precedente.