08:33

Giù dalla vetta e fine di un’era. Dopo diversi anni di dominio nella classifica delle compagnie aeree più sicure, tema citato anche nel famoso film Rain Man, Qantas deve quest’anno cedere lo scettro della top 20 stilata da Airlineratings, anche se per un soffio. A succederle in cima alla classifica una ‘vicina di casa’. Air New Zealand che, al di là dell’essere stata immune da incidenti al pari del vettore australiano, è stata premiata anche per alcune innovazioni e spirito di ripresa nel post Covid.

I parametri

Il 2024 si apre quindi come di consuetudine con il tradizionale contest che tiene conto di una serie di fattori che includono incidenti gravi, incidenti mortali recenti, audit da parte degli organi di governo e del settore dell'aviazione, redditività, iniziative di sicurezza leader del settore, valutazione dell'addestramento dei piloti esperti ed età della flotta. La valutazione non tiene invece conto di situazioni come gli impatti con uccelli, le lesioni da turbolenza, le deviazioni meteorologiche e i fulmini, poiché la compagnia aerea non ha alcun controllo su tali eventi.



La lista completa

Tornando alla classifica, dietro a Air New Zealand e Qantas, si trova quest’anno Virgin Australia, seguita da Etihad, Qatar Airways, Emirates e All Nippon. All’ottavo posto la prima compagnia europea, Finnair. Completano l’elenco Cathay Pacific, Alaska Airlines, Sas, Korean Air, Singapore Airlines, Eva Air, British Airways, Turkish Airlines, Tap Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, Klm, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Air Canada Group e United Airlines.



Le low cost

Airlineratings ha poi stilato una classifica a parte per i vettori low cost, dove la presenza del Vecchio Continente è molto più marcata nelle prime posizioni, fatta eccezione per la vetta, conquistata da Jetstar. A seguire infatti ci sono easyJet, Ryanair, Wizz, Norwegian, Frontier, Vueling, Vietjet, Southwest, Volaris, flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo e Eurowings.