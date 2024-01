Qatar Airways, una nuova app per personalizzare l’esperienza di bordo

12:33

Una app per fornire servizi sempre più tailor made. A lanciarla è Qatar Airways, che ha introdotto un'applicazione interna che consente al personale di bordo di offrire esperienze personalizzate ai passeggeri.

Nella sua fase iniziale l'applicazione offre approfondimenti in tempo reale sulle informazioni di volo, sui clienti e sui servizi. Ciò, spiega il vettore in una nota, consente al personale di visualizzare i profili dei passeggeri, compresi i membri del Privilege Club e i membri oneworld, nonché tutte le richieste di servizi speciali e le preferenze.



Nei prossimi mesi, Qatar Airways fornirà al personale di bordo più di 15mila dispositivi mobili, completando l'implementazione del nuovo progetto in più fasi, con l'intenzione di estenderne la portata all'Aeroporto Internazionale di Hamad e agli aeroporti e lounge all'estero, integrando l'itinerario e le esigenze uniche dei passeggeri in tutti i punti di contatto.



“Siamo entusiasti di introdurre una nuova fase nella trasformazione digitale della compagnia aerea, soprattutto - ha dichiarato Badr Mohammed Al Meer (nella foto), amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways - quella che migliorerà la nostra esperienza di bordo di livello mondiale”. A.D.A.