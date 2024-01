15:11

Buone notizie dall’aeroporto di Bologna. Nel 2023 lo scalo ha definitivamente superato i livelli di traffico pre-pandemia e ha registrato il miglior anno della propria storia, arrivando a sfiorare i 10 milioni di passeggeri. In dettaglio, il Marconi ha registrato 9 milioni 960mila 205 passeggeri, pari ad una crescita del 17,4% sul 2022 e del 6% sul 2019.



Dopo un inizio anno ancora incerto, con numeri in aumento sul 2022 ma ancora inferiori allo stesso periodo del 2019, dal mese di maggio si è registrata la prima inversione di tendenza, con il dato progressivo dei passeggeri in positivo (+0,5%) anche rispetto all’ultimo anno senza Covid. Ma è in estate che si è evidenziato il picco mensile di passeggeri, con circa un milione di persone al mese per giugno, luglio, agosto e settembre e un incremento sui dati del 2019 che è andato crescendo.



In particolare, a luglio l’Aeroporto di Bologna ha superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri, con il dato record di un milione 69mila 874 persone, miglior mese di sempre. Domenica 16 luglio 2023, inoltre, è stata la giornata più trafficata nella storia dello scalo, con 40mila 535 passeggeri tra arrivi e partenze.



Riguardo ai dati complessivi dell’anno, nel 2023 i passeggeri su voli nazionali sono stati 2 milioni 438mila 699, in crescita del 10% sul 2022 e del 24,6% sul 2019, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 7 milioni 521mila 506, in aumento del 20% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019.

I movimenti aerei annuali sono stati 73mila 718, in crescita del 12,5% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019.



Nella classifica delle destinazioni ‘più volate’ nel 2023 troviamo come nel 2022 Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti. Seguono Tirana, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Londra Heathrow, Istanbul, Francoforte e Brindisi. Si evidenziano, in particolare, la forte crescita della capitale albanese (+48,8% sul 2022) e l’ingresso nella top ten della città turca.



Con riferimento ai dati del solo mese di dicembre 2023, i passeggeri complessivi sono stati 660 mila 920, pari ad una crescita del 14,4% sullo stesso mese del 2022, ma in calo del 6,4% su dicembre 2019.