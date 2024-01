Trenitalia: oltre 2 milioni di pax sui treni notte nel 2023

17:32

Non si ferma il richiamo per i viaggiatori italiani dei treni notte. Nel 2023, come riporta Trenitalia in una nota, sono oltre 2 milioni i passeggeri che hanno scelto questa modalità per viaggiare, con un incremento del 25% rispetto al 2022.

"I treni notte sono mezzi strategici per ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività - commenta Luigi Corradi, a.d. Trenitalia -. La domanda dei viaggi notturni è in crescita e i nuovi collegamenti invernali di Trenitalia e del Polo Passeggeri vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lo sviluppo di questo segmento, inoltre, è sostenuto dal piano di investimenti di Trenitalia che, anche grazie ai fondi del Pnrr, sta rinnovando 70 carrozze notte destinati ai treni da e per la Sicilia, che entreranno in servizio entro il 2026"



In totale Trenitalia offre 28 collegamenti in Italia ed Europa.