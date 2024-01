di Amina D'Addario

09:01

Portano in Asia e in Medio Oriente le rotte internazionali più trafficate al mondo. Fatta eccezione per la tradizionale Londra-New York, le tratte più richieste del 2023 hanno quasi tutte avuto come punto d’origine o d’arrivo scali del Sud-Est asiatico.

A rivelare come il traffico aereo abbia ripreso a correre in quest'area del mondo è la consueta classifica di Oag (ripresa da preferente.com) azienda specializzata nell’elaborazione dati del settore dell’aviazione.



Con quasi 4,9 milioni di posti - il 50% in più rispetto alla capacità del 2022 - è stata la Kuala Lumpur (Malesia) - Singapore la rotta internazionale più trafficata del 2023. Al secondo posto con 4,8 milioni di posti il collegamento tra Il Cairo (Egitto) e Jeddah (Arabia Saudita), seguito dalla Hong Kong-Taipei (Taiwan), nel 2019 la rotta internazionale più trafficata al mondo, oggi ancora alle prese con una diminuzione della capacità del 43%.



La classifica

Al quarto posto la Seoul Incheon-Osaka (4,2 milioni di posti), subito tallonata dalla Tokyo Narita-Incheon (4,15 milioni), entrambe connessioni tra Giappone e Corea del Sud. In sesta posizione torna il Medio Oriente con la Dubai-Riyad (Emirati Arabi-Arabia Saudita), seguita dal collegamento tra Jakarta, in Indonesia, e Singapore a quota 3,9 milioni.



Ma bisogna arrivare all’ottavo posto per trovare la prima rotta con uno scalo europeo: la New York Gfk-Londra Heathrow che sfiora i 3,9 milioni di posti, l’1% in più rispetto alla capacità del pre-Covid.



Sono invece asiatiche le due rotte che chiudono la top ten: la Bangkok-Singapore e la Bangkok-Incheon, rispettivamente 3,4 e 3,3 milioni di posti.



Metà delle rotte internazionali più trafficate del 2023 non erano nella top ten del 2019: la Cairo-Jeddah, la Seoul-Osaka, la Seoul-Tokyo Narita, la Dubai-Riyadh e la Bangkok-Seoul.