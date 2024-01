Alitalia rende allo Stato 100 milioni di euro

10:42

È di 100 milioni di euro la somma che i commissari di Alitalia Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Umberto Santosuosso hanno restituito al Ministero dell’Economia, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera da fonti governative.

L’erogazione, spiega il giornale, corrisponde al prestito del 2021 per garantire la continuità operativa del vettore in piena pandemia. I commissari dovrebbero pagare poi, in un secondo momento, anche gli interessi maturati.



La restituzione è potuta avvenire grazie alla cassa realizzata dopo la riduzione dei costi e la valorizzazione dei vari complessi aziendali. “Stanno miracolosamente chiudendo l’amministrazione straordinaria di Alitalia – aveva dichiarato a ottobre scorso il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti - e probabilmente restituiranno qualche residuo allo Stato”.



Alitalia è finita in amministrazione controllata nel maggio 2017 e non vola più da ottobre 2021.