Qatar Airways per i frequent flyer: nasce la piattaforma Privilege Club Collection

19:30

Si chiama Privilege Club Collection la nuova piattaforma di Qatar Airways per i frequent flyer, disponibile per tutti i membri del programma.

Gli utenti possono ora avere accesso ad alcuni dei più grandi eventi di sport, intrattenimento, lifestyle e cultura a livello mondiale utilizzando i loro Avios, la valuta premio del Privilege Club. Accedendo alla piattaforma potranno scegliere la loro esperienza da una selezione di pacchetti unici.



Esperienze speciali

Tra le proposte i biglietti per i concerti di artisti famosi come Depeche Mode, John Mayer, Liam Gallagher e The Jonas Brothers; così come biglietti Vip per assistere alle partite del Paris Saint-Germain, maglie autografate e altro ancora.



“Nell'ultimo anno – spiega a TravelDailyNews il ceo di Qatar Airways Group Badr Mohammed Al-Meer - Privilege Club ha visto l'adozione di Avios e la creazione di partnership globali con banche e hotel. L’ultima evoluzione del nostro approccio incentrato sui membri è la Privilege Club Collection, che non solo aumenta le opportunità di spesa degli Avios, ma offre anche ai viaggiatori esperienze eccezionali e irripetibili”.



I membri possono anche aumentare il proprio saldo con la possibilità di acquistare Avios, disponibili sulla piattaforma. È possibile accumulare ulteriormente Avios volando con Qatar Airways, oneworld® e altre compagnie aeree partner, facendo acquisti e cenando al Qatar Duty Free o prenotando pacchetti vacanza con Qatar Airways Holidays.