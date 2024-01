American Airlines: performance positiva durante le vacanze invernali

15:57

Durante il periodo delle vacanze invernali, American Airlines ha messo a segno una buona performance, cancellando il minor numero di voli tra i principali vettori e operando un numero maggiore di voli in orario rispetto al periodo delle vacanze dello scorso anno.

“Quando i passeggeri acquistano un biglietto con American contano su di noi per operazioni sicure e affidabili e sono orgoglioso di dire che, grazie al lavoro dei membri del nostro team, abbiamo mantenuto questo impegno, nonostante le difficoltà del periodo, tra cui le difficili condizioni meteorologiche e l’aumento della congestione del controllo del traffico aereo” ha commentato David Seymour, chief operating officer di American Airlines -. Apprezziamo la collaborazione dei nostri partner federali - la Federal Aviation Administration, la Transportation Security Administration e la U.S. Customs and Border Protection, per il loro ruolo nel rendere un successo i viaggi in questo periodo festivo”.



Fra i dati raccolti American Arilines segnala di aver registrato quasi 7,8 milioni di passeggeri su oltre 71mila voli dal 20 dicembre all’8 gennaio.

Al 3 gennaio, la compagniaha preceduto i suoi principali concorrenti cancellando il minor numero di voli.

Inoltre, le prestazioni di American in termini di puntualità di partenze e arrivi sono migliorate di circa il 15% rispetto al periodo festivo del 2022.