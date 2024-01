Tap: nel 2023 boom di traffico sull'Italia, oltre 1,1 milioni di passeggeri

15:00

E’ stato un vero e proprio boom quello del traffico aereo di Tap sulle rotte italiane nel 2023. La compagnia aerea portoghese ha infatti fatto registrare una crescita di quasi 32 punti percentuali sull’anno precedente, superando per la prima volta il milione di passeggeri e arrivando oltre quota 1,1 milioni.

Il dato dell’Italia contribuisce così in maniera sensibile al risultato generale della compagnia, che con 15,9 milioni di pax supera di oltre 2 milioni il dato dell’anno precedente, con un load factor dell’80,1 per cento.



“Tutti i segmenti del network di Tap hanno registrato una crescita rispetto al 2022 – spiega la compagnia in una nota -. Tuttavia, rispetto al 2019, l'ultimo anno completo prima della pandemia, Tap non ha ancora recuperato completamente i livelli di traffico che deteneva sulle rotte del Portogallo continentale, dell'Europa e dell'Africa, registrando, in termini di numeri totali, -7 % rispetto al numero totale di passeggeri trasportati nel 2019, prima della pandemia”.