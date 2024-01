Norwegian Air Shuttle investe su Milano Bergamo, novità il volo per Tromsø

09:46

Sono ripresi oggi con l’arrivo del Boeing 737-800 in pista i voli di Norwegian Air Shuttle dall’aeroporto di Milano Bergamo. Novità di quest’anno il collegamento con Tromsø, la città del Nord della Norvegia ideale per vivere la meraviglia delle aurore boreali. I voli saranno programmati ogni martedì e sabato fino al 3 aprile e Tromsø è la prima di sei destinazioni operare dalla compagnia aerea norvegese nel 2024.

Gli altri collegamenti

Dal 31 marzo, infatti, Norwegian Air Shuttle riaprirà i collegamenti da Milano Bergamo con Bergen, in partenza ogni mercoledì e domenica fino al 23 ottobre 2024 e dal 21 giugno al 16 agosto il lunedì e venerdì, e Oslo Gardermoen, raggiungibile ogni giovedì e domenica. Bergen, città situata sulla costa Sud-Ovest della Norvegia, sorge nelle vicinanze del Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo del Paese. Oslo-Gardermoen, invece, è il principale aeroporto norvegese ed è collegato con treno diretto alla capitale con tempi di percorrenza di 20 minuti.



L’offerta stagionale estiva di Norwegian Air Shuttle verso la Norvegia si completa con la nuova destinazione di Stavanger, nella zona sudoccidentale del Paese, sede del museo del petrolio e punto di partenza perfetto per alcune delle esperienze naturali più attrattive. I voli per Stavanger, programmati dal 18 maggio al 28 settembre, avranno frequenza bisettimanale, tutti i mercoledì e sabato ad eccezione del periodo compreso tra il 21 giugno e il 16 agosto, quando saranno operati ogni martedì e venerdì.



“La programmazione offerta da Norwegian Air Shuttle sull’aeroporto di Milano Bergamo consente di ampliare il raggio delle destinazioni verso la regione scandinava, rispondendo sia alla richiesta della domanda di viaggio incoming, consentendo di atterrare nel cuore della Lombardia per motivi di turismo e affari, sia a quella outgoing - dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Quella con Norwegian Air Shuttle è una partnership strategica che si consolida nel 2024,

aprendo a scenari di collaborazione sempre più promettenti”.



Con la compagnia aerea sussidiaria Norwegian Air Sweden, il vettore norvegese collegherà con quattro voli settimanali Milano Bergamo a Copenaghen dal 31 marzo al 25 ottobre e Helsinki dal 2 giugno al 24 ottobre, nei giorni di martedì, giovedì e domenica.