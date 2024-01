Trenitalia più inclusiva: attivato il servizio di video-interpretariato in Lis

21:00

Un altro passo per garantire un servizio più accessibile e inclusivo. Trenitalia ha introdotto un servizio di video-interpretariato gratuito ed immediato in Lis.

Il servizio, operato da Veasyt, è attivo a partire da oggi in fase sperimentale. La traduzione simultanea da e verso l'italiano e la Lingua dei Segni Italiana è garantita grazie ad un interprete professionista che rispondendo alla video-chiamata dell’operatore Fs e del cliente, supporta il dialogo con un tempo di attesa inferiore ai 30 secondi.



“Portiamo avanti la politica di inclusione e questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso per rendere sempre più accessibili i nostri servizi – ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia -. Il progetto di video-interpretariato in Lingua dei segni italiana è, allo stesso tempo, una soluzione innovativa, diretta ed efficace e uno strumento che ci consente di garantire maggiore accessibilità alle persone sorde e a quanti utilizzano la Lis”.



I viaggiatori potranno attivare il servizio utilizzando i tablet dedicati a disposizione del personale Trenitalia o direttamente dal proprio smartphone inquadrando un QR code. Il servizio è fruibile presso le biglietterie, nei desk di vendita e assistenza Av e regionale e presso le FrecciaLounge tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 18 (inclusi festivi) nelle stazioni di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale.