Ryanair cerca assistenti di volo: due giornate di recruiting in Sicilia

10:45

Ryanair cerca personale in Sicilia. I recruiter della low cost iralndese faranno tappa a Catania e Palermo per reclutare personale per i suoi equipaggi.

Le selezioni sono fissate per il 24 gennaio nel capoluogo siciliano e il 25 a Catania. Si terranno rispettivamente presso l’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi a partire dalle 10.30; e presso il BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27, a partire dalle 10.30.



Requisiti

Requisiti richiesti agli aspiranti assistenti di volo sono: età minima di 18 anni; essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto; essere in possesso di un passaporto europeo o del Regno Unito; buona forma fisica e altezza compresa tra i 157 e i 188 centimetri; fluente conoscenza dell’inglese; entusiasmo e flessibilità.



Per partecipare ai colloqui - riporta palermotoday.it - è necessario munirsi di una copia aggiornata digitale o fisica del curriculum vitae, una foto a figura intera, una copia del passaporto e passaporto effettivo.