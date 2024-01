Norwegian Air investe sul carburante green, ora è co-proprietaria della Norsk e-Fuel

17:29

Mentre nel trasporto aereo incalza il dibattito sui carburanti green e diverse compagnie aeree denunciano la mancanza quantità sufficienti per soddisfare il fabbisogno del comparto, c’è chi inizia a correre ai ripari. Norwegian Air è diventata una dei soci di maggioranza, nonché co-proprietaria, della Norsk e-Fuel, società che produce carburante sostenibili per l’aviazione.

In questo modo, il vettore si assicura un canale prioritario per le forniture di carburante sostenibile, con l’obiettivo di ridurre le emissioni del 45% entro il 2030.



Ma - riporta Travel Mole - attraverso l’operazione e un accordo siglato con Norsk e-Fuel nel 2023, la compagnia ha in serbo anche la realizzazione di un impianto di produzione al servizio dell’industria del trasporto aereo. Un passo che permetterà al vettore di diventare anche distributore di e-fuel.



“Questo accordo segna l’inizio di una partnership pionieristica che accelererà la transizione verso i combustibili fossili nel settore dell’aviazione”, ha affermato Geir Karlsen, ceo di Norwegian.