Maltempo in Germania e nel Nord Europa: traffico aereo e ferroviario in tilt

14:34

Trasporti in tilt nel Nord Europa a causa del maltempo. Le forti nevicate e ondate di gelo che stanno colpendo le regioni scandinave e la Germania nelle ultime 48 ore stanno paralizzando il traffico aereo e i servizi ferroviari.

Forti disagi e centinaia di cancellazioni si registrano in particolare negli aeroporti di Oslo, di Francoforte e Monaco.



Il gelo, riporta euronews.com, ha costretto diverse compagnie a lasciare a terra gli aerei per il rischio di congelamento delle ali.



Serie difficoltà anche sulle linee ferroviarie. Nelle scorse ore Deutche Bahn ha annunciato la soppressione di numerosi treni, in particolare verso Parigi, e la riduzione della velocità a 200 chilometri orari a causa del gelo che ha messo a dura prova i binari.