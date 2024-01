Air Europa, entra in flotta un nuovo Boeing 787-9 Dreamliner

15:56

Anche l’ultimo Boeing 787-9 Dreamliner è entrato nella flotta di Air Europa. La cerimonia di consegna è avvenuta nel nuovo hangar di Globalia presso l'aeroporto di Madrid-Barajas. L’hangar, operativo da marzo, ha richiesto un investimento di oltre 30 milioni di euro e diventerà un centro di eccellenza per la compagnia aerea.

Il Boeing 787 Dreamliner è entrato in flotta a dicembre insieme ad un altro aeromobile della stessa tipologia, e precede le quattro consegne che avverranno nel corso del 2024 rispondendo all'obiettivo del piano strategico che prevede il rafforzamento della capacità della flotta e l’ampliamento dell'offerta di rotte e frequenze.



Air Europa è stata la prima compagnia spagnola ad adottare i Dreamliner e, dal loro ingresso nel 2016 alla fine del 2023, con questa flotta ha trasportato più di 15,6 milioni di passeggeri. L'evento ha visto la presenza del presidente di Globalia e fondatore di Air Europa, Juan José Hidalgo. Inoltre, hanno partecipato Sergio Ramos, direttore delle vendite commerciali Europa e Israele di Boeing, Peter Anderson, direttore commerciale di AerCap e Javier Marín, vicepresidente esecutivo di Aena.



“È per noi una grande soddisfazione poter mostrare in anteprima il nuovo hangar e dare il benvenuto a un altro Dreamliner nella nostra flotta. Air Europa continua a crescere, consolidandosi come compagnia aerea del futuro, con un ruolo chiave per garantire la connettività tra Europa e America. Il nuovo hangar sarà un centro di eccellenza e un riferimento nella manutenzione degli aeromobili e offrirà l’ambiente perfetto per lavorare con i 787, frutto della fiducia tra partner strategici come Boeing e AerCap che hanno abbracciato il nostro progetto” ha spiegato Juan José Hidalgo.



“Air Europa è stata un partner chiave per lo sviluppo del programma 787 Dreamliner in Europa. Il 787-9 consentirà ad Air Europa di espandersi aprendo nuove rotte a lungo raggio e contribuirà a un consistente miglioramento dell’efficienza diminuendo del 20-25% il consumo di carburante” ha aggiunto Sergio Ramos, commercial sales director Europe & Israel presso The Boeing Company.