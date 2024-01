Finnair, più voli verso le mete nordiche più popolari per l’estate 2024

15:55

Più voli verso le destinazioni nordiche per l'estate. In risposta alla domanda dei viaggiatori europei e asiatici, tra la fine di giugno e agosto, Finnair intensificherà l'operativo verso alcune delle mete del Nord Europa più popolari.



La compagnia aerea ripristinerà i collegamenti per Bodø, con cinque frequenze a settimana tra il 17 giugno e il 2 agosto. Inoltre saranno aggiunti voli per Trondheim, in Norvegia, con 10 voli settimanali da giugno a fine agosto.



Dato il crescente interesse dei viaggiatori nel visitare la Lapponia finlandese anche durante la stagione estiva, Finnair aggiungerà inoltre voli per Kuusamo, Ivalo e Kittilä, nella Finlandia settentrionale.



Dalla fine di giugno all'inizio di agosto, il vettore volerà anche verso Visby, sull'isola di Gotland, in Svezia, con cinque frequenze settimanali.

"Il Nord Europa con la sua meravigliosa natura attrae i turisti che desiderano vivere esperienze autentiche - afferma Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair - ai viaggiatori offriamo ottimi collegamenti verso tutti i Paesi nordici con connessioni perfette dal nostro hub di Helsinki".