Spirit-JetBlue, futuro incerto dopo il fallimento del merger: le previsioni degli analisti

09:21

Il fallimento del merger Spirit-JetBlue potrebbe riservare un futuro assai incerto alle due compagnie. Secondo quanto riferito da alcuni analisti di settore a Travel Weekly, la situazione più grave sarebbe quella di Spirit, alle prese con seri problemi di redditività.

L'aerolinea non sarebbe in grado di portare avanti da sola la ristrutturazione e per lei si profila l’ipotesi del chapter 11 e di una conseguente procedura di liquidazione.



Le cose non vanno meglio in casa JetBlue. Per il vettore, gli esperti tracciano un “futuro oscuro”, a meno che il player non prenda in considerazione l’opzione di un sodalizio con Frontier.