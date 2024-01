12:02

L’aumento è significativo: più 32% rispetto al 2022. Wizz Air ha chiuso il 2023 superando il suo stesso primato e arrivando a trasportare 60,3 milioni di passeggeri.

Lo scorso anno il vettore ha lanciato quasi un centinaio di nuove rotte, ha preso in consegna 32 velivoli A32neo e ha volato per 263 milioni di chilometri complessivi. “Un’affluenza record di passeggeri, un network in continua evoluzione, una flotta avanzata e migliori prestazioni operative - commenta Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air -, il tutto mantenendo i più alti standard di sostenibilità del settore. L'Italia è uno dei mercati chiave della rete di Wizz Air e confermiamo il nostro impegno sul mercato con ulteriori investimenti e nuove rotte che verranno lanciate nel 2024”.



Le nuove rotte

Nel 2023 Wizz Air ha aumentato la capacità del 20% e ha introdotto oltre 15 nuove rotte in Italia, operando da 26 aeroporti, tra cui 5 basi - Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Catania e Napoli. La compagnia ha operato oltre 80mila voli da e per il nostro Paese, il 17% in più rispetto al 2022, migliorando le performance operative e riducendo il numero di voli cancellati del 25% rispetto allo scorso anno. Ha inoltre effettuato il suo primo turnaround completamente elettrico all'aeroporto di Roma Fiumicino e ha sponsorizzato il primo evento podistico in Italia - Wizz Air Venicemarathon -, annunciando una partnership con la Milano Marathon nel 2024.