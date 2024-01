Grimaldi Lines spinge le prenotazioni anticipate con ‘New Advance Booking’

08:00

Grimaldi Lines gioca d’anticipo. La compagnia di navigazione lancia ‘New Advance Booking’ per spingere le vendite sul Mediterraneo.

La campagna prevede riduzioni sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, sui veicoli e sugli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2024, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024, sui collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa.



L’agevolazione è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia.