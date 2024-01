Air India avvia i voli con l'A350

16:32

Air India annuncia il via alle operazioni con l'A350-900. Il volo inaugurale ha percorso la rotta da Bangalore a Mumbai.

Come riporta travelmole.com, si tratta dell'aereo di punta del vettore e anche il primo a volare con la nuova livrea. L'aeromobile sarà impegnato sulle rotte tra Bangalore, Chennai, Dheli, Hyderabad e Mumbai. Ma in un secondo momento sarà utilizzato anche su voli internazionali e a lungo raggio.



In totale Air India disporrà di 47 jet A350-900, con un layout a 3 classi a 316 posti, di cui 28 suite business private e 24 posti premium economy.