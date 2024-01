11:09

Nuove sedi operative in Italia, più di 50 filiali in tutta la Penisola e una forte attenzione all’ecosostenibilità, con l’ampliamento del portafoglio di veicoli elettrici e l’opportunità data ai clienti di un contributo per l’ambiente. Questi gli argomenti principali su cui si focalizza la partecipazione di Noleggiare alla Fitur di Madrid, in corso fino al 28 gennaio.

“I principali mercati che utilizzano i nostri servizi - spiega l’a.d. di Noleggiare, Franco Tomasi - sono per un 50% quello domestico e per il restante 50% quello internazionale del quale fa parte, appunto, la Spagna. Realtà che vogliamo intercettare in fiera grazie a una fitta rete di appuntamenti”.



A Madrid l’azienda presenta le nuove sedi operative nei pressi della stazione ferroviaria di Verona e all’interno dell’aeroporto di Treviso, che si aggiungono alle oltre 50 filiali in tutta Italia, presenti in città quali Milano, Roma, Palermo, Napoli, Genova, Torino, Catania, Brindisi e Alghero.



L’impegno green dell’operatore si concretizza nella possibilità data alla clientela di aggiungere un euro al momento della prenotazione dell’auto per la piantumazione di alberi. Noleggiare, la cui flotta di veicoli elettrici è in continuo ampliamento, raddoppierà l’investimento nella forestazione, riducendo e compensando le emissioni di CO2.