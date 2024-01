Viaggi in treno, le abitudini dei passeggeri italiani

17:29

Il viaggio su rotaia piace agli italiani. Secondo una ricerca commissionata da Trainline a Swg, l’82% dei connazionali apprezza l’esperienza del treno. La percentuale sale all’87% tra gli intervistati dell’area metropolitana di Roma, leggermente superiore a quella dei milanesi (85%).

Un italiano su 4 (23%) lo utilizza spesso per viaggi di piacere o per le vacanze. La percentuale sale a quasi il 40% se si considerano gli intervistati residenti nell’area metropolitana di Milano.



L’amore degli italiani per il treno, soprattutto sulle tratte ad Alta velocità, è confermato anche dai dati Trainline: nel 2023, le tratte che hanno visto il maggior numero di passeggeri sono state infatti: la Roma-Napoli; Roma-Milano; Roma-Firenze; Milano-Bergamo; Milano-Firenze; Milano-Como.



Per quanto riguarda i viaggi leisure, il treno occupa la prima posizione tra i mezzi collettivi, specialmente per le vacanze brevi (scelto dal 41% degli italiani) e le gite dei fine settimana (36%, in aumento di ben 28 punti percentuali rispetto al 2022).



Il primato è assoluto, invece, quando si parla di viaggi di lavoro : il 42% degli italiani opta per il treno quando si tratta di spostarsi per motivi professionali.



Notevole successo anche per i treni notturni: nel 2023, i passeggeri sono aumentati del 35% rispetto all’anno precedente.



Per quanto riguarda le abitudini di acquisto, gli italiani si confermano 'smart': il 69% utilizza infatti app e siti web per acquistare i propri biglietti. Risultano sopra la media i nativi digitali della Gen Z (77%) e i Millennial (74%).