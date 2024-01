08:03

Dopo Ita-Lufthansa anche Air Europa-Iberia. La commissione europea per la concorrenza prosegue nella sua campagna per sviscerare fino in fondo le proposte di acquisizioni in corso a prende tempo anche con il Gruppo Iag, sempre con la stessa motivazione: eccesso di concentrazione e rischi per i consumatori.

Non si tratta della prima volta che dalla Ue arriva il freno a un tentativo di acquisizione partito già prima del Covid e poi sospeso a causa degli effetti della pandemia. Ora arriva anche per questo il supplemento di indagine deciso due giorni fa per l’affare Italia-Germania e anche in questo caso una decisione potrebbe essere presa non prima di giugno.



Il teorema della Commissione è che attraverso le controllate in Spagna di Iag, ovvero Vueling, Iberia ed Iberia Express, insieme ad Air Europa si arrivi a un controllo eccessivo sia sulle rotte interne nel Paese sia su quelle transatlantiche verso Nord e Sud America. Con il rischio che gli eventuali sacrifici richiesti possano rendere non più sostenibile l’operazione.