United Airlines, oltre 100 nuovi voli estivi sul Nord America

10:24

United Airlines ha annunciato una grande espansione della sua rete di voli in Nord America per l'estate. Offrirà più di 100 nuovi voli verso destinazioni negli Stati Uniti e in Canada.

Come riporta Travelmole, United offrirà quasi 70 voli giornalieri verso destinazioni nei parchi nazionali come Bozeman, Jackson Hole, e Kalispell.

Ci sarà più capacità anche per Anchorage e Fairbanks e per città canadesi come Calgary, Vancouver e Halifax.

United opererà oltre 150 voli giornalieri tra Stati Uniti e Canada, servendo nove destinazioni in Canada da tutti e sette i suoi aeroporti hub.

Da quando la partnership tra United e Air Canada si è ampliata nel 2022, United è cresciuta di oltre il 70% sul mercato canadese.



"Sappiamo che i nostri clienti sceglieranno per la prossima estate destinazioni immerse nella natura e per questa ragione abbiamo incrementato l’offerta su alcune destinazioni iconiche", ha affermato Patrick Quayle, senior vice president network planning and alliances di United.