Iberia-Air Europa: Iag prepara nuove proposte per la Ue e cambia strategia

10:19

International Airlines Group si prepara a cambiare strategia per convincere la Direzione Generale della Concorrenza dell'Unione Europea e strappare il sì all’acquisizione di Air Europa entro la fine della seconda fase di indagine.

Il piano riguarda gli slot che i vettori del gruppo, e in particolare Iberia e la stessa Air Europa, dovranno cedere sia sul corto sul sul lungo raggio. Secondo quanto riportato da Preferente, se in precedenza Iag aveva in anticipo raggiunto accordi con due vettori, Volotea e World2Fly, questa volta lascerà un ‘processo aperto’ e trasparente che consenta a tutti i vettori interessati di partecipare.



Inoltre verrà presentato in sede Ue un pacchetto di rimedi molto più consistente rispetto al precedente in modo da venire maggiormente incontro alle richieste dell’Antitrust.