L’Italia di Volotea: “Nel ‘24 rafforzeremo la nostra presenza con più di 20 nuove rotte”

“Il nostro 2024 sarà una conferma del lavoro fatto finora in Italia, dove prevediamo di rafforzare la nostra presenza con l’apertura di più di 20 nuove rotte e attraverso un aumento del 16% in termini di capacità, con quasi 4,5 milioni di posti in vendita, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro”. Queste le previsioni di Carlos Muñoz (nella foto), presidente e fondatore di Volotea, per l’anno appena cominiciato, a fronte di un buon 2023, che sul mercato della Penisola si è chiuso con oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati, circa 23mila voli operati e un tasso di occupazione del 92%.

Tra gli altri traguardi raggiunti dal vettore nell’anno che si è appena concluso, l’apertura della base a Firenze lo scorso aprile e l’annuncio della nuova base a Bari, che sarà operativa dall’estate 2024.



Consolidamento

Operazioni che Muñoz traduce con “consolidamento”. “È questa - continua - la parola chiave che descrive al meglio il nostro 2023 e che riflette, ancora una volta, l’importanza strategica del mercato italiano dove la nostra impresa ha avuto inizio, più di dieci anni fa, con il primo volo da Venezia. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, in termini di performance, così come per gli importanti successi ottenuti sul territorio”.



“L’apertura della base di Firenze, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna e l’annuncio della nostra ottava base italiana a Bari – aggiunge - rappresentano al meglio lo stretto legame con il territorio, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con gli aeroporti italiani”.