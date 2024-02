di Alberto Caspani

08:24

Volumi in aumento sulla rotta Italia-Singapore. Grazie alla spinta di sette celebrazioni speciali per l’anno del Drago, la città-stato asiatica punta a superare i 70mila turisti italiani del 2023, portando a quattro notti la durata media dei soggiorni.

“Sino al 9 marzo il quartiere di Chinatown sarà il cuore pulsante della capitale - spiega Melissa Jane Thompson (nella foto insieme a Dale Woodhouse), Singapore Tourism Board area director, Western Europe - mentre ogni iniziativa omaggerà con luci, installazioni o specialità gastronomiche il segno più sacro dello zodiaco cinese: dalla Chingay Parade alle composizioni floreali dei Gardens by the Bay, passando per gli Universal Studios o le attrattive del River Hongbao, quest'anno forza e buona fortuna ricadranno su tutti i nostri visitatori”.



A beneficiarne sarà pure Singapore Airlines, che nell’estate 2024 torna all’81% della propria capacità pre-Covid, con una media di 2150 voli passeggeri alla settimana, servendo 120 destinazioni in 35 Paesi. “Milano Malpensa manterrà sette partenze settimanali anche dal prossimo giugno - dichiara Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia - limitando però a 3, anziché a 5, i voli congiunti a Barcellona. Dal 3 aprile Roma Fiumicino salirà invece a 4 collegamenti settimanali, anziché 3”.