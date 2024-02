08:37

Arriva l’elenco dei voli garantiti in vista dello sciopero del trasporto aereo di venerdì 9 febbraio. La mobilitazione scatterà dalla mezzanotte di venerdì e andrà avanti per l’intera giornata fino alla mezzanotte seguente.

Riguarderà i lavoratori di vari settori del comparto aereo, compresi quelli dei servizi aeroportuali aderenti ad Assohandlers, e coinvolgerà per 4 ore, dalle 12.30 alle 16.30, anche il personale di Air Dolomiti.



Per limitare i disagi, l’Enac ha comunicato quelli che saranno i voli ufficialmente garantiti: tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera.



Saranno inoltre assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.



Saranno garantiti anche alcuni voli intercontinentali, il cui elenco completo è disponibile a questo link. A. D. A.