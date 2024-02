Wizz Air apre a Roma un centro di addestramento piloti

10:04

Sarà inaugurato a maggio, a Roma, il nuovo centro di formazione piloti di Wizz Air. La struttura, che ha richiesto un investimento complessivo di 38 milioni di euro, vedrà la luce a pochi passi dal Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, ospiterà tre simulatori di volo e a pieno regime potrà fornire formazione periodica a 4.800 piloti l'anno.



La notizia, anticipata lo scorso ottobre da TTG Italia, è stata confermata nei giorni scorsi dal management della compagnia in occasione di un incontro a Roma con la stampa. Le aule per la formazione teorica e le briefing room occuperanno 1290 metri quadrati su due piani, mentre circa 600 metri quadrati saranno destinati alla preparazione pratica con tre simulatori di volo per Airbus A320, che saranno installati entro la fine dell'anno.

Quello di Roma è per Wizz Air il secondo centro di formazione: il primo, dedicato all’addestramento di piloti e assistenti di volo, è stato inaugurato cinque anni fa a Budapest.



“Roma - ha sottolineato Tamara Nikiforova (nella foto), corporate communication manager - rappresenta la prima base italiana di Wizz Air; da Fiumicino e Ciampino partono oltre 70 rotte per 35 Paesi e solo per la stagione estiva avremo un totale di 4,5 milioni di posti in vendita”.

Amina D'Addario