Jet2.com avvisa: possibili interruzioni dei servizi a causa del maltempo

08:00

Forti venti e neve sul Regno Unito: Jet2.com e Jet2holidays hanno avvisato i passeggeri per potenziali disservizi, in seguito all'allerta metereologica sul Paese.

Gli eventi, come riporta ttgmedia.com dovrebbero concentrarsi nel Nord del Paese, mentre nella parte Sud i fenomeni dovrebbero limitarsi alla pioggia.



Alcune allerte si estendono fino alla serata di venerdì 9 febbraio.



"Prevediamo di operare i nostri voli il più vicino possibile all'orario previsto - avvisa la compagnia -, tuttavia potrebbero verificarsi dei disagi nel caso in cui il tempo dovesse peggiorare". Il consiglio è quello di recarsi in aeroporto in anticipo e verificare lo stato del volo.