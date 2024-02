09:06

Venerdì concitato per il trasporto aereo. È scattato a mezzanotte lo sciopero che per 24 ore vedrà incrociare le braccia i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto, aderenti ad Assohandlers. Le agitazioni coinvolgeranno anche i dipendenti Air Dolomiti, dalle 12.30 alle 16.30.



Per limitare i disagi, l’Enac ha comunicato quelli che saranno i voli ufficialmente garantiti: tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera.



Saranno inoltre assicurati la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.



Saranno garantiti anche alcuni voli intercontinentali, il cui elenco completo è disponibile a questo link.

Le cancellazioni di Ita

Sono 48, invece, i voli cancellati preventivamente da Ita Airways. Le cancellazioni interessano solo le rotte domestiche, mentre saranno garantiti tutti i voli intercontinentali.



Il vettore invita comunque i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata delle agitazioni, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul suo sito, nella sezione 'Info Voli', oppure contattando l’agenzia di viaggi presso cui hanno acquistato il biglietto.



In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, i passeggeri potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 febbraio 2024, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 e dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di riferimento.



L’elenco completo delle partenze cancellate è consultabile qui.