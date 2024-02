British Airways tornerà a volare in Israele da aprile

17:02

Aumenta il numero dei vettori che riprende i collegamenti su Israele. All'elenco si aggiunge British Airways, che ha confermato il ritorno sulla destinazione dal prossimo 1 aprile.

Il piano, come sottolinea travelmole.com prevede quattro voli a settimana. In avvio il vettore prevede una domanda debole, infatti starebbe posizionando sulla rotta gli aeromobili di dimensioni minori.



I voli prevederanno un breve scalo a Cipro per il cambio dell'equipaggio. Durante la sosta, di circa 45 minuti, i passeggeri resteranno a bordo. Grazie a questa sosta gli aeromobili non