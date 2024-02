Ryanair, 40 rotte da Catania per la summer con 5 nuove destinazioni

09:17

Cinque nuove destinazioni da Catania per la summer di Ryanair. Il vettore irlandese ha annunciato il nuovo operativo per l’estate 2024 dall’aeroporto etneo, che prevede 650 voli settimanali su 40 rotte, fra cui 5 nuove mete: Heraklion, Parigi, Praga, Rodi e Tirana.

Pubblicità

Il nuovo operativo vedrà Ryanair basare 1 nuovo aeromobile sullo scalo, portando la flotta totale di Ryanair a Catania a 5 unità.



“Ryanair è lieta di annunciare il nuovo operativo per Catania che offre ai cittadini e ai visitatori una scelta ancora più ampia per le vacanze estive – dice il ceo di Ryanair, Eddie Wilson -. Tuttavia, la Sicilia soffre di carenza di connettività aerea e di capacità, e la chiave per aumentare la capacità è ridurre i costi di accesso. La condizione è che il governo siciliano abolisca l’eccessiva addizionale municipale che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell’isola”.



Soddisfazione viene espressa dall’a.d. di Sac, Nico Torrisi: "L'annuncio di oggi rappresenta un ulteriore conferma della forte collaborazione con Ryanair e della volontà congiunta di sviluppo del nostro scalo. Le nuove rotte e gli importanti investimenti a Catania confermano l'impegno costante di Sac e della compagnia per contribuire in maniera significativa alla crescita economica del territorio e alla valorizzazione della Regione".