Scalapay con Trenitalia: biglietti, abbonamenti e carnet acquistabili a rate

10:30

Da oggi i servizi di Trenitalia sono acquistabili con Scalapay. La società Bnpl ha siglato una partnership con la capofila del polo passeggeri del Gruppo Fs, che consentirà ai clienti del vettore ferroviario di pagare in 3 o 4 rate biglietti, abbonamenti o carnet.



“La possibilità di rateizzare i costi è stata fortemente sollecitata dai fruitori Scalapay - spiega Matteo Ciccalè, travel partnership director di Scalapay -. Come fintech poniamo la community sempre al centro, per questa ragione ci siamo attivati per soddisfare la richiesta che sottolinea un passaggio significativo: l’obiettivo è incontrare il turismo sia dal punto di vista dei viaggi di svago, sia da quello dello spostamento funzionale. Trenitalia, con la sua varietà di servizi, risponde esattamente a questo bisogno, divenendo così, per noi, strategico rendere il servizio disponibile agli utenti”.

L’accordo rappresenta un ulteriore tassello per una penetrazione rapida nel settore dei trasporti, che per Scalapay è corrisposto a una crescita del 240% nel 2023 rispetto al 2022.



"Con questo nuovo accordo - continua Ciccalè - auspichiamo di venire incontro soprattutto alla generazione dei Millennials, che usa assiduamente la nostra applicazione. In questo momento storico i giovani adulti rientrano nella fascia di popolazione che abitualmente si muove attraverso l'Italia, pertanto siamo convinti che la rateizzazione dei viaggi in treno possa offrire un supporto concreto a studenti e lavoratori”.