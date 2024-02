Gruppo Msc: sempre più Italia nel mirino di Aponte

11:25

Il Gruppo Msc continua a produrre profitti da reinvestire in settori vicini al trasporto merci. Per questo il fondatore e presidente Gianluigi Aponte (nella foto) ha intenzione di puntare sempre di più sul turismo in Italia.

Entro marzo, dopo il via libera da Bruxelles, dovrebbe finalizzare l’acquisizione di Italo, ma come riporta La Repubblica è già al lavoro per potenziare il numero di treni in circolazione, che potrebbe salire di una trentina di unità. Inoltre sta studiando con Msc Crociere la possibilità di collegare i punti di sbarco nei porti italiani con collegamenti bus fino ai centri principali e poi via treno in altre città, verso un ticketing unico.



Ilpezzo che manca è quello del trasporto aereo, ma sulla privatizzazione di Ita Aponte si è messo alla finestra aspettando di vedere quali condizioni l’Antitrust Ue imporrà a Lufthansa per l’acquisto della compagnia italiana.



Per completare l’offerta turistica, Aponte sta pensando anche al settore alberghiero. A Venezia potrebbe presentare un’offerta per il Bauer, hotel nel portafoglio del finanziere austriaco René Benko la cui società Sigma ha presentato a novembre istanza di fallimento.



Aponte ha parlato del suo crescente interesse per l’Italia nel suo recente incontro con Giorgia Meloni anche se al momento non ha ancora varato una holding italiana che raggruppi sotto un unico cappello le attività che fanno capo al Gruppo.