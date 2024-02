Cathay: da aprile quarto volo sulla Milano-Hong Kong

09:15

Milano e Hong Kong più vicine. Cathay Pacific intensifica gli impegni sulla rotta, aggiungendo un quarto volo settimanale in vista dell’estate. Nel mese di aprile il vettore attiverà infatti una nuova partenza dall’aeroporto di Malpensa, il sabato alle 12.35.

Per l’intera stagione estiva Cathay garantirà quindi quattro collegamenti diretti a settimana: il lunedì, il giovedì, il venerdì e il sabato.



“Il nuovo schedule con quattro voli settimanali vuole soddisfare la crescente richiesta dall’Italia, che vede Hong Kong come una delle principali mete dei viaggi business e leisure - spiega Daniele Bordogna, regional head of trade sales Europe del vettore -. Il nostro obiettivo è quello di incentivare sempre di più il collegamento diretto Milano-Hong Kong, un importante asse strategico per entrambe le città. A bordo dei nostri aerei, i passeggeri potranno provare un’esperienza di volo senza eguali, grazie a comfort e servizi premium in tutte le classi di volo, Business Class, Premium Economy ed Economy”.