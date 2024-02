American Airlines aumenta dopo 5 anni la fee sui bagagli

14:50

Da ieri American Airlines ha aumentato la fee sui bagagli con l’obiettivo di incoraggiare più viaggiatori a diventare membri AAdvantage.

Secondo Reuters, i viaggiatori sui voli nazionali ora pagheranno 35 dollari per il loro primo bagaglio se il servizio viene prenotato online in anticipo, o 40 dollari in aeroporto. Un secondo bagaglio registrato costerà 45 dollari, indipendentemente dal metodo di acquisto. Per il Canada e i voli internazionali a corto raggio, il primo bagaglio costerà 35 dollari e il secondo 45 dollari.



Come riporta Travelpulse, i viaggiatori che acquistano posti premium su voli nazionali e internazionali continueranno a ricevere il bagaglio registrato gratuito, mentre la tariffa per i bagagli di grandi dimensioni scenderà a 30 dollari dagli attuali 100-200 dollari.

“Vogliamo rendere più conveniente per i clienti godere del valore viaggio - ha affermato Vasu Raja, chief commercial officer di American Airlines -. Prenotare con American non solo offre la migliore esperienza possibile, ma è anche la condizione ideale per ottenere le tariffe migliori e sfruttare le potenzialità di AAdvantage”.