di Gaia Guarino

08:04

I pagamenti contactless possono semplificare l’accesso al trasporto pubblico e incentivarne l’uso. Lo dimostrano i risultati di una ricerca Visa presentata in anteprima a TTG Italia dalla qualei emerge come uno su tre fra gli italiani intervistati (28%) paghi digitalmente per usufruire dei mezzi pubblici.

Pubblicità

Il contactless, infatti, rende uniforme l’esperienza di pagamento per il trasporto pubblico in tutto il mondo e ha ottimi margini di sviluppo.

Secondo il campione coinvolto nello studio, i vantaggi riconosciuti da coloro che si affidano al contactless sono la comodità dell’acquisto del biglietto senza contanti (46%), seguito dalla facilità d’uso (45%), dalla velocità dell'operazione (41%) e dalla salvaguardia dell’ambiente (33%).



“Il pagamento contactless sta diventando un processo universale che semplifica l'esperienza di trasporto pubblico in tutto il mondo - commenta Stefano M. Stoppani, country manager di Visa in Italia -. Sarà possibile accedere alle varie aree urbane con la garanzia della miglior tariffa anche quando non si conosce il sistema o non si parla la lingua locale, ma perché il più ampio numero di utenti possa beneficiarne, bisogna collaborare a livello di ecosistema per colmare il gap di informazione e far conoscere a tutti questo servizio”.