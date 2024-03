Ita Airways cerca personale: 475 le posizioni aperte

11:04

Sono 475 le posizioni aperte da Ita Airways per far fronte alla stagione estiva. Il vettore è alla ricerca di 330 assistenti di volo, 90 piloti e 55 posti nello staff, per far fronte alle 56 destinazioni della summer, cui se ne aggiungeranno 11 stagionali.

Tra le rotte che sta commercializzando, scrive Il Sole 24 Ore, ci sono i collegamenti da Roma Fiumicino per Chicago, a partire dal 7 aprile, quelli alla volta di Riyad (dal 5 maggio), per Toronto a partire dal 10 maggio, e poi ancora Accra dal 6 giugno, Kuwait City dal 7 giugno e Gedda da agosto.



Sta crescendo anche la flotta di Ita, salita a 84 aeromobili con l’ingresso dell’A330-900 - il primo aeromobile di proprietà -, per arrivare a 96 aerei complessivi a fine anno, grazie all’utilizzo di altri 27 aerei di nuova generazione (e l’uscita di 15 di vecchia generazione). A fine anno il 66% dei velivoli sarà di nuova generazione in grado di garantire bassi consumi, minori costi di gestione ed emissioni ridotte.