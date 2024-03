14:31

Emirates e Ita Airways hanno siglato un memorandum d’intesa per espandere l’attuale partnership interline in un accordo di codeshare completo.



Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates, ha commentato: "Rafforzare le nostre partnership e potenziare la nostra presenza in territori chiave come l'Europa è parte integrante della nostra strategia commerciale e sottolinea il nostro impegno a fornire ai clienti flessibilità attraverso i network complementari dei nostri partner. La stretta collaborazione con Ita Airways rafforzerà la nostra presenza in città chiave in Italia e in Europa".



Antonino Turicchi, presidente Ita Airways, ha aggiunto: "Siamo lieti di firmare questa partnership di codeshare con Emirates. Questa intesa rafforza ulteriormente la strategia commerciale di crescita di Ita Airways e apre una via d’accesso privilegiata a tutti i passeggeri che potranno beneficiare della connettività via Roma Fiumicino e Dubai. Questo accordo segna il 35° codeshare della compagnia, un risultato eccellente che abbiamo raggiunto in poco più di due anni".



Grazie al codeshare, i clienti di Emirates potranno viaggiare verso numerose città italiane passando per l’hub della compagnia di Roma Fiumicino. I clienti potranno anche raggiungere capitali europee come Tirana, Sofia e altre città.



I clienti di Ita Airways potranno poi partire da Roma Fiumicino alla volta delle destinazioni offerte dall’ampio network di Emirates via Dubai. La connettività tra Emirates e Ita Airways offrirà una biglietteria combinata e trasferimenti di bagagli in continuità. L'accordo supporterà anche le destinazioni inbound verso gli scali italiani dalle aree servite dal network Emirates, tra cui Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente e Asia occidentale.



In una fase successiva, il memorandum mira anche all'estensione reciproca dei vantaggi dei programmi frequent flyer di entrambe le compagnie.