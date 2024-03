11:06

Dovrebbero diventare operative per le vacanze di Pasqua le nuove regole per i bagagli sui Freccia che Trenitalia aveva prima deciso di far partire da inizio marzo, salvo poi rinviare l’introduzione dopo la richiesta delle associazioni dei consumatori.

Con le nuove regole, ogni passeggero potrà trasportare un massimo di 2 bagagli di dimensioni definite, mentre biciclette e monopattini saranno da collocare all’interno di un’apposita sacca per essere caricati sul treno.



Trenitalia ha incontrato le associazioni dei consumatori e ha recepito parte delle loro richieste.



Prima fra tutte, quella di non collegare un eventuale maggiore spazio per bagagli a una differenza tariffaria: in sostanza, dicono le associazioni, se il ridotto numero di bagagli serve per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori, come dice Trenitalia, non è giustificabile offrire a pagamento una possibilità diversa.



Al momento si sta lavorando a un regolamento che dovrebbe essere pronto la prossima settimana, ma sul quale ancora non ci sono indiscrezioni.



Quello che per ora sembra essere certo è che le sanzioni per chi non rispetterà le regole sui bagagli saranno inferiori ai 50 euro prospettati all’inizio.