di Amina D'Addario

08:04

Gli aeroporti italiani fanno il pieno di riconoscimenti nelle classifiche sulla qualità stilate da Airports Council International Aci World in collaborazione con Amadeus. Per il settimo anno di fila il Leonardo da Vinci è infatti stato decretato migliore scalo d’Europa nella categoria delle infrastrutture con oltre 40 milioni di passeggeri, dove si trova anche l'El Prat di Barcellona.

Ma è stato premiato anche l’altro scalo capitolino, Ciampino, riconosciuto migliore aeroporto europeo nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri, sezione in cui si distingue anche Milano Linate. Lo scalo di Malpensa occupa, invece, i vertici della categoria delle infrastrutture da 25 a 40 milioni di passeggeri, insieme a Copenaghen, Palma di Maiorca e Zurigo.



Ma oltre al "Best Airport" award, Fiumicino ha dominato in tutte le altre classifiche del sondaggio: quella di aeroporto in Europa con il personale con la maggiore dedizione - riconoscimento andato anche allo scalo di Torino - quella di infrastruttura in cui è più facile muoversi, la più piacevole e la più pulita.