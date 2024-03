Qatar Airways annuncia una First class mai vista prima

14:25

Qatar Airways vuole dettare la linea per il futuro dei viaggi in First class. In un’intervista rilasciata dal ceo del gruppo, Badr Mohammed Al-Meer (nella foto), alla Cnbc, sono stati tracciati gli obiettivi del vettore sul medio periodo e annunciate le nuove strade di sviluppo.

“Sulla base della domanda di alcuni settori, vediamo un’elevata richiesta di prima classe e per questo motivo negli ultimi mesi abbiamo deciso di introdurre una cabina di nuova concezione, unica per Qatar Airways” ha detto Al-Meer, che ha anche anticipato quale sarà l’idea alla base della nuova First.



“Vogliamo unire l’esperienza dei voli commerciali a quella dei voli privati per sviluppare qualcosa di nuovo- ha detto -. Siamo pronti al 70-80% e stiamo solo ultimando i colori. Speriamo di poterla annunciare presto”.



Al-Meer, inoltre, ha rivelato la riprogettazione della Qsuite premium di Qatar Airways, che debutterà al Farnborough International Airshow a luglio.