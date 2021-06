Un glamping ispirato alla Tanzania all’interno del parco Zoom a Torino

08:47

Nasce dalla collaborazione fra Zoom e Crippaconcept il primo glamping italiano realizzato all’interno di un Bioparco. Il parco alle porte di Torino, infatti, inaugura proprio questo mese il Lake Eyasi Resort, 20 lodge che si affacciano sul bacino artificiale di Zoom e che permetteranno di vivere una vera wildlife experience.

Ispirato al Lake Eyasi in Tanzania, il glamping sarà il primo in Italia a sorgere all’interno di un bioparco che offre ai propri visitatori la possibilità di soggiornare all’interno del parco anche di notte e poter così fare esperienza degli habitat in modo alternativo ed esclusivo.



Per chi ha nostalgia dell’Africa, quindi, il soggiorno al Lake Eyasi Resort si abbina a una serie di eventi in onore della Tanzania, per respirare la cultura di uno dei paesi africani più affascinanti e partecipare ad attività esclusive per conoscere costumi e usi locali del continente africano.



Le mobile home e le lodge tent saranno una struttura mobile, realizzata in via temporanea, a tutela del territorio e nella logica di rispetto del contesto ambientale.